МакSим рассказала о жизни в квартире с дырами

До покупки собственной недвижимости в Москве певица МакSим жила в квартире с дырами

Российская поп-певица МакSим рассказала, что до покупки собственной хорошей недвижимости в Москве она жила в квартире с дырами. Артистка поделилась подробностями в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

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Во время разговора певица рассказала, что ранее проживала в однокомнатной квартире в районе Царицыно в Южном административном округе (ЮАО). Однако со временем там образовались дыры, тогда МакSим решила, что может позволить себе «нормальное жилье».

Последние три года певица вместе с семьей проживает в центре города в квартире на 27 этаже. Жилье с террасой занимает почти 500 квадратных метров и по документам принадлежит артистке. По словам МакSим, она приобрела объект на свои деньги, возлюбленный не помогал ей с покупкой. «Я бы не смогла быть зависимым человеком материально. Может быть, и в этом моя жесткость тоже состоит. Со мной поэтому очень сложно мужчине», — пояснила певица.

В этом же доме МакSим владеет квартирой на 22 этаже, которая сдается в аренду. У певицы также есть дача на Новорижском шоссе, куда она вместе с семьей приезжает на лето.

В июне 2021 года певица почувствовала себя плохо и попала в больницу с 40-процентным поражением легким. Спустя время ее ввели в искусственную кому. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.