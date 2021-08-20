МакSим отреклась от возвращения к концертам в ближайшее время

Певица MaкSим опровергла информацию о выступлении на чемпионате мира по пляжному футболу

Певица МакSим опровергла информацию о возвращении к концертной деятельности в ближайшее время. Об этом она заявила в Instagram-stories.

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую — я занимаюсь исключительно здоровьем», — написала артистка.

На опровержение певицу подвигло распространение в Instagram скриншота, якобы сделанного с ее страницы, на котором заявлялось, что она выступит на чемпионате мира по пляжному футболу. «Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов "Знаешь ли ты"», — говорилось на скриншоте.

МакSим отреклась от авторства разошедшегося в интернете скриншота: «Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили», — написала артистка.

Ранее МакSим испугала поклонников худобой после реанимации. Певица, которая провела несколько недель в коме, была выписана из больницы 13 августа.