МакSим выпустила песню сразу после выписки из больницы

Российская певица МакSим выпустила первую песню после выписки из клиники, куда она попала с обширным поражением легких, пишет NEWSmusic.ru.

Сразу после выздоровления звезда презентовала перезаписанную песню «Заведи», которую впервые исполнила еще в 12 лет. Композиция была создана участниками казанской группы «Pro-Z» — Олегом Мифтаховым и Дмитрием Чуевым. Первая студийная запись, которая не получила популярности, относится к 2002 году. Песню включили в сборник «Русская десятка», выпущенный группой «Тату». Как объяснила МакSим, во время рождения этой композиции группы «Тату» официально еще не было. «Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню "Заведи"», — вспомнила она.

О госпитализации МакSим стало известно в середине июня. Певицу доставили в клинику с обширным поражением легких. Врачи были вынуждены ввести ее в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату ИВЛ. В начале августа артистку вывели из комы и выписали из больницы после двух месяцев лечения.

Певица призналась, что по-прежнему чувствует слабость и сильные головокружения. Она поблагодарила всех, кто переживал за нее во время болезни.