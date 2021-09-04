МакSим рассказала о первом желании после выхода из комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в беседе с телеведущим Иваном Ургантом рассказала о своем первом желании после выхода их комы. Разговор состоялся в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

По словам артистки, после выхода из комы медики не могли поверить в то, что она пришла в себя и готовы были исполнить любое ее желание.

«На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда», — поделилась 38-летняя певица.

Ранее врач-реабилитолог оценил состояние истощенной певицы МакSим после выписки из больницы.

Артистку госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Артистке сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.