Волонтер рассказал об изменившейся до неузнаваемости МакSим

Один из волонтеров «красной зоны» Леонид, который ухаживал за российской певицей МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), рассказал в интервью «СтарХит» об изменившейся до неузнаваемости артистке после болезни.

По его словам, певица лежала одна в палате, и он узнал ее не сразу. Она была крайне истощенная и слабая. В местах на теле, куда ставили капельницы, все было перевязано. «Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела», — заявил волонтер.

Он также рассказал, что артистка ни в чем не нуждалась: все необходимое ей передавали родственники. Главным желанием певицы было увидеть дочек. «Марина была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом», — признался собеседник издания.

Ранее сообщалось, что МакSим начнет заново учиться ходить после выхода из искусственной комы. Сейчас она весит чуть больше 30 килограммов. В результате потери мышечной массы ей трудно передвигаться, певице помогает врач-куратор Денис Павлов.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.