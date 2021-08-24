Врач оценил состояние истощенной певицы МакSим после выписки из больницы

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Внешний вид певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) говорит о том, что она долгое время была обездвижена: у нее заметен недостаток мышечной массы, она слабая и бледная, рассказал врач-реабилитолог Ринат Акбаров газете «Комсомольская правда».

Накануне артистка попала в объектив журналистов, выходя из клиники, где ей снимали швы. На кадрах видно, как врач поддерживает с трудом спускающуюся по ступенькам певицу.

«Удивительно, что после такого длительного нахождения в коме и с таким обширным поражением легких она с помощью целой команды профессионалов все-таки смогла выкарабкаться. Этот пример сможет вдохновить других пациентов биться до конца. Однако, в моей практике бывали и гораздо более тяжелые случаи, когда пациенты вставали на ноги после страшных поражений и долгих месяцев паралича. Поэтому я нисколько не сомневаюсь ни в болезни, ни в выздоровлении артистки», — заявил Акбаров.

Специалист отметил, что теперь певице предстоит пройти целый курс реабилитационных мероприятий, среди которых массаж, процедуры прессотерапии и посещение барокамеры.

Врач считает, что необходимо проводить реабилитацию МакSим под постоянным наблюдением врача в пансионате или санатории, а также порекомендовал ей всесторонне поддерживать организм.

Ранее ухаживавший за певицей волонтер рассказал, что она изменилась до неузнаваемости.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Артистке сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.