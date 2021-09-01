Долго находившаяся в коме МакSим появилась в школе младшей дочери

Певица МакSим, долго находившаяся в коме, привела младшую дочь на ее первый день в школе

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) появилась на первой школьной линейке у младшей дочери Марии, сообщается в фан-группе артистки. Девочка пошла в престижное столичное учреждение, где девочку будут окружать наследники многих российских звезд.

«Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксер-профессионал Дрозд Григорий Анатольевич, начальник ЦСКА, кандидат педагогических наук, мастер спорта Громов Артем Валерьевич, советский хоккеист, заслуженный тренер России Михайлов Борис Петрович и многие другие», — говорится в сообщении.

На фотографиях 38-летняя певица стоит перед учебным заведением вместе с учителями рядом с Юлией Пересильд. Несмотря на перенесенную кому, МакSим выглядит на снимках счастливой и радостно улыбается на камеру.

У Абросимовой также есть старшая дочь Александра. 12-летняя девочка появилась в первом браке артистки со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Младшую дочь она родила уже в паре с бизнесменом Антоном Петровым, с которым они разошлись вскоре после рождения Марии.

Ранее врач-реабилитолог оценил состояние истощенной певицы МакSим после выписки из больницы.

Артистку госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Артистке сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.