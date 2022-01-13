В США туристы годами обворовывали богатые дома и попались благодаря GPS-трекеру

В США раскрыли многолетнее дело о кражах со взломами домов богатых выходцев из Азии и Ближнего Востока в пригороде округа Колумбия. Власти выяснили, что за правонарушениями стоит международная преступная группировка туристов. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что кульминацией расследования стала спецоперация, проведенная в марте 2021 года: детективы пробрались на парковку одного из отелей в Александрии и тайно прикрепили GPS-трекеры к двум машинам, чьи владельцы подозревались в нарушении закона. Благодаря слежке за перемещением автомобилей следователи смогли раскрыть изощренную преступную схему.

Выяснилось, что группы профессиональных грабителей из Южной Америки, в основном из Колумбии и Чили, попадали в США нелегально или по программе безвизового въезда, предназначенного для ускорения туризма из десятков зарубежных стран. Злоумышленники переезжали из штата в штат, совершая десятки краж со взломом и другие преступления. По оценкам ФБР, они ежегодно нелегально обогащались на десятки или сотни миллионов долларов.

По словам экспертов, преступники часто оставались безнаказанными: невысокий залог за ненасильственные преступления против собственности позволял грабителю быстро его выплатить и уехать из города на следующее дело, а сами кражи зачастую не вызывали внимания федеральных властей. Более того, сейчас правоохранительные органы США больше сосредоточены на борьбе с ростом числа убийств, чем на других правонарушениях.

Отмечается, что туристы-воры представляют собой большую проблему не только в Соединенных Штатах, но также и в других странах. Например в Индии, Великобритании и Австралии.

Ранее в октябре иностранные путешественники похвастались ворованными из гостиничных номеров вещами и вызвали возмущение в сети. В частности, один из пользователей рассказал, что обладает большой коллекцией гостиничных халатов, а другой признался, что если в отеле выдают хорошие полотенца, то он, как правило, забирает несколько штук домой.