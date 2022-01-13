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МИД раскритиковал националистические заявления нового министра в Казахстане

Захарова назвала неприемлемыми националистические заявления министра информации Умарова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Националистические заявления нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что Россия считает назначение Умарова внутренним делом Казахстана, а руководство страны настроено на укрепление связей с Москвой. «Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», — заключила Захарова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оценивать министра информации и общественного развития Казахстана по его высказываниям на новом посту, а не по прежним неловким словам.

Умаров был назначен министром информации Казахстана 11 января. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ответ заявил, что российское ведомство не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром из-за его русофобских взглядов.

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Варвара Кошечкина
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