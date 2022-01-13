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Кремль оценил назначение обвиняемого в русофобии Умарова министром в Казахстане

Песков: Россия будет оценивать министра информации Умарова по высказываниям на новом посту
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Россия будет оценивать министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова по его высказываниям на новом посту, а не по прежним неловким словам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос об обвинениях в русофобии в адрес нового министра, Песков подчеркнул, что Москва готова работать со всеми членами нового кабмина братской стороны.

Умаров был назначен министром информации Казахстана 11 января. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ответ заявил, что российское ведомство не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром из-за его русофобских взглядов.

Умаров в свою очередь отметил, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией. Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

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Варвара Кошечкина
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