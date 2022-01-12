Казахстанский министр ответил на обвинения в русофобии

Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров на своей странице в Facebook ответил на обвинения в русофобии.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал Умаров.

Чиновник утверждает, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.

«Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — заявил Умаров.

Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство на фоне массовых беспорядков, охвативших страну. 11 января был утвержден новый состав кабмина. Как выяснилось, еще несколько лет назад СМИ сообщали, что нынешний министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia писал в соцсетях скандальные посты и комментарии. Он называл русских жителей Казахстана «навязанной диаспорой» и «русней», а Великую Отечественную — чужой войной.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается работать и поддерживать любые контакты с Умаровым.