Россотрудничество отказалось работать с казахским министром-русофобом

Россотрудничество не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром информации страны Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов и высказываний. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель российского ведомства Евгений Примаков.

Умаров получил министерский портфель после того, как президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. Ранее казахский чиновник работал на посту замминистра и возглавлял агентство «Казинформ». Он неоднократно называл, в том числе в сети, русских «русней», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами».

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?» — приводит Примаков цитату министра. Глава Россотрудничества назвал взгляды Умарова нацистскими и русофобскими и подчеркнул, что не станет взаимодействовать с чиновником ни по одному вопросу, пока тот продолжит их исповедовать.

«Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. (...) Cмею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», — заключил Примаков.

Во время работы в «Казинформ» Аскар Умаров открыто пропагандировал пантюркизм и идею «Великого Казахстана», в состав которого должны были войти, например, Омск и Оренбург. Кроме того, журналисты подозревали чиновника в связях с бежавшим из страны организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым.

«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них, что ли?», «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит», — привел Примаков еще несколько заявлений Умарова.