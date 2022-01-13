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В жилом доме Москвы обнаружили мину

В жилом доме Москвы в Малом Власьевском переулке нашли мину времен войны

Фото: телеграм-канал «SHOT»

В одном из жилых домов Москвы в Малом Власьевском переулке нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жилье на седьмом этаже 16-этажного дома в центре Москвы досталось новому собственнику в наследство от бабушки и дедушки. Он нашел снаряд в вещах во время уборки.

По данным ТАСС, мину обнаружили в квартире не на седьмом, а на втором этаже. На место выехали взрывотехники. Об эвакуации жильцов дома не сообщается.

Неожиданную находку ранее обнаружил житель Саратова — он нашел в дымоходе ванной комнаты пистолет системы Вальтер. Он купил квартиру у пенсионерки, которая после сделки уехала из города. Собственник сообщил о находке в полицию, по факту обнаружения оружия возбудили уголовное дело.

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Нина Ташевская
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