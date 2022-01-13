Жителя Минска задержали по подозрению в подрыве машины МВД

Жителя Минска задержали по подозрению в подрыве служебной машины МВД в ночь с 7 на 8 января. Об этом заявил замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, передает «Минск — Новости».

Автомобиль взорвали недалеко от здания Центрального РУВД Минска. 11 января следствие вышло на след подозреваемого, утверждает Казакевич. Задержан 45-летний неработающий белорус, проживающий недалеко от места преступления.

«Минчанин был задержан 13 января сотрудниками Центрального РУВД Минска после подрыва с использованием двух самодельных взрывных устройств киоска "Табакерка" по Старовиленскому тракту. К слову, это были те же патрульные, машина которых была повреждена в ночь на 8 января», — заявил Казакевич.

Замглавы МВД заявил, что у задержанного изъяли компьютерную технику с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных бомб, а также их компоненты и готовые «изделия».

По данным силовиков, житель Минска также причастен к повреждению киоска в октябре 2020 года и детонации двух взрывных устройств 1 января 2022 года у Центрального РУВД.

«Министерство внутренних дел констатирует, что сохраняется угроза экстремизма и терроризма в республике. В том числе — со стороны радикализованных граждан», — подчеркнул Казакевич.

В декабре КГБ Белоруссии сообщил, что в Минске задержаны шесть человек, подозреваемых в совершении «акций направленного действия» в отношении чиновников и городской инфраструктуры. Силовики утверждают, что задержанные прокололи шины и облили краской принадлежащий судье автомобиль Lada Vesta, повредили машину Land Rover Discovery корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня», окна в квартире замначальника отдела прокуратуры Минска и 34 камеры видеонаблюдения на улице.