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В Белоруссии задержали шестерых подозреваемых в теракте

В Минске задержали шестерых человек, подозреваемых в «акциях направленного действия»

Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске силовики задержали шестерых человек, подозреваемых в совершении «акций направленного действия» в отношении чиновников и городской инфраструктуры. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, передает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, задержанные прокололи шины и облили краской принадлежащий судье автомобиль Lada Vesta и повредили машину Land Rover Discovery корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня». Кроме того, их также подозревают в повреждении окон квартиры замначальника отдела прокуратуры Минска и 34 камер видеонаблюдения в белорусской столице.

Отмечается, что все свои «акции» задержанные освещали в Telegram-канале «Буслы Ляцяць», относящемся к организации «Супраціў» («Сопротивление»), признанной в Белоруссии террористической.

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В отношении шестерых подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям о создании террористической организации и совершении теракта в отношении государственного или общественного деятеля.

Ранее стало известно, что в Белоруссии признали экстремистским формированием «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов). До этого экстремистскими были признаны материалы интернет-каналов «Радио Свобода — Беларусь», а в белорусском МВД заявили, что подписка на эти ресурсы будет преследоваться по закону.

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Алевтина Запольская
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