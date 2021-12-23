Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии признали «Радио Свобода» экстремистским формированием

Власти Белоруссии признали экстремистским формированием «Радио Свобода»

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Власти Белоруссии признали экстремистским формированием «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел (МВД) республики.

«Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода"», — сказано в сообщении.

В начале декабря материалы интернет-каналов «Радио Свобода — Беларусь» признали экстремистскими в республике. МВД заявило, что подписка на них преследуется по закону.

В мае в Белоруссии был заблокирован сайт Tut.by, были задержаны 15 его сотрудников. Против должностных лиц компании возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. В августе вся информационная продукция Tut.by и созданного частью его бывшей команды портала Zerkalo.io была признана экстремистской.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции
В российском регионе детям-диабетикам подарили конфеты на Новый год
Мужчина сбежал из карантинного отеля в Таиланде и тайно поехал на другой остров
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами
Дина Саева снялась в полупрозрачном наряде без нижнего белья
Рыбы нашли необычный способ защищаться от хищных птиц
Россиянин пытался поджечь бар после ссоры с охранниками
Главнокомандующий ВСУ увидел исключения в режиме прекращения огня в Донбассе
Спутники США обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии
Политолог рассказал об ультиматуме Путина на пресс-конференции
Путин пообещал решить проблему с работой мобильных операторов в Крыму
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter