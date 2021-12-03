Материалы «Радио Свобода — Беларусь» признали экстремистскими в Белоруссии

Материалы интернет-каналов «Радио Свобода — Беларусь» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) признали экстремистскими в Белоруссии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале незарегистрированный в Республике Беларусь правозащитный центр «Весна».

«Продукция Telegram-канала и социальных сетей, а также YouTube "Радио Свобода — Беларусь" признана экстремистской», — говорится в посте «Весны». Как в своем Telegram-канале уточнило РИА Новости, МВД Белоруссии предупредило, что подписка на канал "Радио Свобода — Беларусь" преследуется по закону.

19 ноября стало известно, что Роскомнадзор составил протокол в отношении «Радио Свобода» за публикацию статьи «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270». Сообщалось, что регулятор провел расследование и подтвердил, что публикация распространяла заведомо ложную информацию о приказе командующего Георгия Жукова о расстреле семей.

Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года. Организация стала 11-м СМИ, добавленным в реестр Минюста.