Российский фондовый рынок открылся падением

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал падение. По состоянию на 10:10 индекс Мосбиржи опустился на 0,44 процента, до 3813,08 пункта, индекс РТС — на 0,07 процента, до 1611,64 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль несколько укрепился по отношению к основным валютам. Доллар снизился до 74,54 рубля, а евро — до 85,28 рубля. Нефтяные котировки с начала дня опускаются. Сорта Brent и WTI потеряли по половине процента, опустившись до 84,27 и 82,23 доллара за баррель соответственно.

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали «Русал» (плюс 1,28 процента, 79,25 рубля), ММК (плюс 0,54 процента, до 68,26 рубля) и «Алроса» (плюс 0,17 процента, до 120,32 рубля). Наибольшее падение показали «Норникель» (минус 4,83 процента, до 22 880 рублей), «Новатэк» (минус 1,05 процента, до 1 788,4 рубля) и «Полиметал» (минус 1,01 процента, до 1241 рубля). В целом растут только пять компаний из списка.

Поводом для такой динамики стало отсутствие позитивных новостей после прошедших накануне переговоров в формате Россия — НАТО. При этом США предупреждают, что если ситуация продолжит ухудшаться, а дипломатического решения достигнуть не удастся, то в отношении России введут беспрецедентно жесткие санкции.