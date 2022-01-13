Названо самое популярное имя в Брюсселе в 2021 году

Самым популярным именем в бельгийской столице Брюсселе в 2021 году стало имя Мохамед. Его носят 13 595 человек. Об этом говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

Вторую строчку самых распространенных столичных имен занимает имя Жан. Их в Брюсселе зарегистрировано около шести тысяч. При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек.

В целом в стране самым популярным мужским именем стало Жан (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мохамед вошло в десятку распространенных имен, заняв девятую строчку. Его в стране носят 34 862 человека.

Среди женских имен самыми распространенными в Бельгии в 2021 году стали Мария (116 317 человек), Мари (92 827) и Мартин (40 550).

В 2018 году имя Мухаммед стало третьим по популярности именем, которое получают новорожденные в столице Австрии Вене. Указывается, что учитывались все варианты написания имени — Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.