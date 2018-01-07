Имя Мухаммед вошло в тройку самых популярных имен новорожденных в Австрии

Имя Мухаммед стало третьим по популярности именем, которое получают новорожденные в столице Австрии Вене. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Это подтверждается официально: самые распространенные имена детей в 2017 году у мальчиков — Александр и Максимилиан, а мусульманское имя Мухаммед занимает третье место», — говорится в материале газеты, основанном на оценке столичного муниципального департамента № 23.

Указывается, что учитывались все варианты написания имени — Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Мухаммад и Мухаммед.

Газета Wiener Zeitung приводит точные данные по именам, данным новорожденным. За 2017 год на свет в Вене появилось 175 Александров, 161 Максимилиан и 159 Мухаммедов. Также в пятерке оказались имена Давид (151) и Филип (137).

Среди женских имен лидируют София (183 новорожденных), Сара (173) и Анна (142).

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