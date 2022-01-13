Сеть супермаркетов ввела неожиданную меру для спасения планеты

Британский супермаркет Morrisons ввел неожиданную меру для спасения планеты. Ретейлер предложил покупателям нюхать молоко, чтобы понять, годится ли оно для употребления. Об этом сообщает The Independent.

Руководство сети супермаркетов решило дать клиентам право самим решать, пригодно ли их молоко для питья или нет. Они предложили клиентам понюхать содержимое бутылки и обратить внимание на запах: если молоко пахнет кислым, свернулось или в нем образовались комочки, это будет значить, что продукт испортился. Представители Morrisons также порекомендовали клиентам хранить бутылки молока в прохладном месте в плотно закрытом состоянии, чтобы напиток как можно дольше сохранял полезные свойства.

Представители сети магазинов объявили, что откажутся от маркировки срока годности на 90 процентах бутылок молока собственного бренда к концу января. При этом для покупателей оставят отметку «лучше употребить до». Она будет означать, что до этой даты у напитка будет наиболее приятный вкус, однако выпить его без неприятных последствий можно и через несколько дней.

В руководстве, разработанном Wrap совместно с Агентством по пищевым стандартам и правительством Великобритании, говорится, что срок годности требуется только по соображениям безопасности пищевых продуктов, которые не распространяются на молоко.

Руководство Morrisons надеется предотвратить выбрасывание миллионов литров свежего молока. Вместе с картофелем и хлебом напиток входит в тройку продуктов, которые британцы выбрасывают больше всего. Согласно данным благотворительной экологической организации по сокращению отходов Wrap, каждый год в Великобритании выбрасывается около 330 тысяч тонн молока, что составляет семь процентов от общего объема производства продукта в стране, причем чаще всего британцы выбрасывают молоко уже дома после покупки. Кроме того, в Morrisons считают, что реализация идеи с сохранением «просроченного» молока может сократить большое количество «напрасных» выбросов парниковых газов в атмосферу, которые выделяются при производстве напитка.

Представитель Wrap Маркус Говер похвалил сеть супермаркетов за ее действия. «Я рад, что Morrisons первым в Великобритании предпринял этот важный шаг, чтобы помочь сократить количество пищевых отходов. Это признак настоящего лидера. Мы с нетерпением ждем, когда все больше розничных продавцов уберут этикетки со своих товаров», — рассказал Говер.

Это не первый случай, когда сеть Morrisons отказывается от маркировки срока годности. В 2020 году ретейлер убрал ее с некоторых йогуртов и твердых сыров собственной марки.

Несмотря на европейские тенденции, в России пока не готовы отказаться от отметок о сроке годности продуктов. С 1 декабря 2021 года в стране ввели обязательную маркировку для молочной продукции со сроком хранения до 40 дней.