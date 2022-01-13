Российского депутата наказали за исполнение гимна СССР

Липецкого депутата от КПРФ Александра Ушакова наказали за исполнение гимна СССР на заседании областного совета. На него был составлен протокол о нарушении порядка использования госсимволов, пишет «7×7».

По словам депутата, он пытался доказать сотрудникам правоохранительных органов, что в его действиях не было состава нарушения. «Получается так, что сравнивать Владимира Ленина и Адольфа Гитлера можно, причем безнаказанно, а в ответ исполнить гимн Советского Союза ни в коем случае нельзя», — отметил Ушаков.

По его мнению, нельзя привлекать к ответственности человека за исполнение гимна страны-правопредшественницы, так как Россия считает себя правопреемницей СССР.

В свою очередь в «Единой России» отметили, что представитель коммунистов проявил неуважение к гимну.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Веллер опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании его сына Михаила за управление транспортным средством в пьяном виде возле ТЦ «Плаза» в Мурманске. Депутат назвал произошедшее «желтой сплетней».