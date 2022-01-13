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Новая Зеландия укрыла бывшего вице-президента Афганистана с 13 родственниками

Новая Зеландия предоставила убежище бывшему вице-президенту Афганистана Сарвару Данишу

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Новая Зеландия укрыла бывшего вице-президента Афганистана Сарвара Даниша и предоставила убежище его 13 родственникам. Об этом сообщает The Gurdian.

Решение правительства вызвало волну недовольства, так как многие афганцы, помогавшие новозеландским вооруженным силам, «остаются за границей, вынужденные опасаться за свою жизнь», передает издание.

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Замминистра иммиграции Новой Зеландии Фил Туайфорд указал, что Даниш, являясь представителем афганского меньшинства хазарейцев, был принят отчасти из-за усилий по защите прав человека. Вместе с тем, как отмечает газета, он никак не помогал Новой Зеландии в Афганистане.

Один из переводчиков, работавших на силы Новой Зеландии в Афганистане отметил, что афганцы, напрямую поддержавшие новозеландское правительство, убежище не получили.

В сентябре 2021 года Министерство внутренних дел (МВД) Германии выдало 2,6 тысячи афганцам разрешение на пребывание в ФРГ. Это коснулось тех граждан Афганистана, кому угрожает опасность: например, правозащитников, художников, ученых и журналистов. Такое разрешение получат не только представители перечисленных профессий, но и члены их семей. Кроме того, им выдадут вид на жительство в Германии. Таким образом афганцам не придется подавать прошение о предоставлении убежища.

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Анжелика Бережная
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