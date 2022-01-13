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Российский врач предрек появление новой инфекции после пандемии COVID-19

Инфекционист Вознесенский: в мире может появиться новая инфекция после коронавируса

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

После окончания пандемии COVID-19 в мире может появиться новая инфекция, предрек врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова приводит «Радио 1».

Он отметил, что рано или поздно появится возбудитель новой инфекционной болезни. Если он будет также легко передаваться от человека к человеку, то в мире вновь будет объявлена пандемия.

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«Поэтому пока жив человек, будут инфекционные агенты, которые могут паразитировать на нашем организме», — заявил Вознесенский.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета.

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Никита Абрамов
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