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Дочь Назарбаева впервые прокомментировала беспорядки в Казахстане

Алия Назарбаева назвала беспорядки в Казахстане трагическими событиями

Фото: @aliya_nazarbayeva_official

Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, впервые прокомментировала беспорядки в стране в своем Instagram.

В своем обращении Назарбаева назвала произошедшее в стране трагическими событиями, а также выразила соболезнования семьям всех погибших. «Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — подчеркнула она.

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Помимо этого, дочь бывшего президента поблагодарила граждан Казахстана за поддержку своего отца. По ее словам, Назарбаев «получает много сообщений от жителей разных регионов». Она также пожелала Казахстану мира и процветания, а казахстанцам — благополучия и здоровья.

Ранее издание The Sunday Telegraph сообщило, что в 2006 году Алия Назарбаева приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство. О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

Марина Совина
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