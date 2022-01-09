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Стало известно об особняке дочери Назарбаева в Лондоне за сотни миллионов рублей

The Sunday Telegraph: Алия Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн и купила дом в Лондоне

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство. Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 миллионов долларов (порядка 22,6 миллиарда рублей). О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.

Уточняется, что 8,75 миллиона фунтов стерлингов (около 897 миллионов рублей) из своего состояния Алия потратила на приобретение дома в районе Хайгейт. Еще 14 миллионов долларов (порядка миллиарда рублей) было потрачено на покупку дома в Дубае. Кроме того, наследница политика стала обладательницей самолета повышенной комфортности Bombardier Challenger. Покупка обошлась ей в 18 миллионов фунтов стерлингов (почти два миллиарда рублей).

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О приобретении роскошных особняков и самолета стало известно после того, как между Алией и ее советниками, помогавшими решать финансовые вопросы, возник конфликт: родственница политика подала на консультантов в суд, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества, нарушении фидуциарных обязанностей (понятие англосаксонского права, регламентирующее обязанности доверенного лица, в частности, представитель обязан ставить интересы доверителя выше собственных) и неосновательном обогащении. Отмечается, что скандал, в котором фигурировал иск на 165 миллионов фунтов стерлингов, был позже урегулирован конфиденциальным соглашением.

По данным издания, Назарбаева перевела 312 миллионов долларов из Казахстана после того, как сообщила советникам, что оставаться там ей опасно. Кроме того, среди представленных суду документов фигурирует заявление управляющего ее активами, признавшего ее «политически значимым лицом».

Указывается, что в 2006 году Назарбаева якобы продала часть пакетов имевшихся в ее распоряжении акций и получила за них порядка 325 миллионов долларов. Пользуясь услугами советников, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим консультантам средства в размере 150 миллионов долларов. Впоследствии она обвинила советников в том, что они нарушали имевшиеся с ними договоренности и недобросовестным путем получали дополнительную прибыль с ее средств.

Ранее стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, городе Нур-Султан. «Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию», — написал его пресс-секретарь, опровергая слухи о том, что бывший президент покинул страну.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

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Варвара Кошечкина
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