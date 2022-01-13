В сети появилось фото Обамы в Перми с водкой

Старая фотография экс-президента США Барака Обамы удивила пользователей Reddit.

На снимке, сделанном в 2005 году, Обама запечатлен с рюмкой водки во время инспекции в Перми по программе ядерных вооружений. Рядом с ним стоит сенатор от штата Иллинойс Дик Люгар. Подпись к фотографии гласит, что «Обама социализируется в России».

Пользователи начали предполагать, что наконец-то «появилось доказательство связи будущего президента США с КГБ». Также в сети обратили внимание, что Обама стоит с усталым лицом, и отметили, что у многих приезжающих в Россию появляется схожая мимика из-за обилия спиртного.

Ранее бывший канцлер британского казначейства Джордж Осборн вспомнил, как однажды королева Елизавета II попросила его выпроводить Обаму с ужина в Букингемском дворце. Во время официального приема, на который в качестве почетных гостей были приглашены Обама и его жена Мишель, королева подошла к экс-канцлеру и попросила его передать американскому президенту, чтобы тот покинул банкет — было поздно и она хотела лечь спать. «Я посмотрел на Барака Обаму, который отлично проводил время, выпивая водку с мартини со своими приятелями, и подумал: "О, боже мой, я буду тем человеком, который должен пойти и сказать ему, чтобы он шел домой"», — вспомнил Осборн.