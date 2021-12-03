В Британии рассказали о просьбе Елизаветы II выпроводить Обаму с ужина во дворце

Бывший канцлер британского казначейства Джордж Осборн вспомнил, как однажды королева Елизавета II попросила его выпроводить с ужина в Букингемском дворце тогдашнего президента США Барака Обаму, потому что королева устала и хотела спать. Рассказ Осборна публикует издание Business Insider.

Во время официального приема, на который в качестве почетных гостей были приглашены Барак Обама и его жена Мишель, Елизавета II подошла к экс-канцлеру и попросила его передать американскому президенту, чтобы тот покинул банкет — было поздно и королева хотела лечь спать.

«Я посмотрел на Барака Обаму, который отлично проводил время, выпивая водку с мартини со своими приятелями, и подумал: "О, боже мой, я буду тем человеком, который должен пойти и сказать ему, чтобы он шел домой"», — вспомнил Осборн.

Отмечается, что речь идет о визите Обамы в Великобританию в 2011 году. Тогда же экс-президент США допустил оплошность во время тоста. Он начал его словами «За Ее Величество Королеву», после этого оркестр начал играть британский гимн, а Обама продолжил тост на фоне музыки.