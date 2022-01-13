Врачи отправили лечиться домой 18-летнего россиянина с внутренним кровотечением

В Обнинске врачи отправили лечиться домой обезболивающими препаратами 18-летнего парня, у которого открылось внутреннее кровотечение. Позже молодой человек скончался. О случившемся рассказала изданию «Подъем» его мать.

Россиянка рассказала, что ее 18-летний сын делал сальто с друзьями во дворе и неудачно ударился грудью об ограду. Позже у молодого человека начались сильные боли и рвота.

Россиянина отвезли в больницу №8. Там медики сделали ему УЗИ и заявили, что внутренние органы целы и отправили домой, вспоминает мать юноши.

На следующий день парню стало хуже и его мать снова вызвала скорую. «Пришел друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел», — заявила жительница Обнинска.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку произошедшего. Он счел произошедшее чудовищной несправедливостью.

В ноябре 2021 года во Владивостоке восьмилетний мальчик умер в больнице после жалоб на боль в животе. В больнице врачи предположили, что тяжелое состояние вызвано инфекционным заболеванием, потому что у мальчика началась рвота водой, а перед этим он периодически терял сознание. В результате сестра сама доставила его в инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы №2, так как не знала, сколько времени придется дожидаться автомобиля скорой помощи для транспортировки пациента.

После случившегося было заведено уголовное дело.