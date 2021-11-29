Восьмилетний россиянин умер в больнице после жалоб на боль в животе

Во Владивостоке Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 209 УК РФ) после смерти в больнице восьмилетнего мальчика, который жаловался на боль в животе. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Приморскому краю.

Родственники мальчика уверены, что ему поставили неточный диагноз. О том, что случилось с ребенком, 29 ноября рассказала его старшая сестра в Instagram. По словам россиянки, мальчику стало плохо днем 13 ноября, но в больницу он попал лишь вечером. Она утверждает, что скорую помощь вызвали в 15:00, однако сначала медики отказались подниматься пешком на девятый этаж, потому что не работал лифт. В итоге они поднялись к пациенту, но не стали перевозить его сами и вызывали реанимационную бригаду из-за его тяжелого состояния — мальчик оказался в Краевой детской клинической больнице №1 около 19:00.

В больнице врачи предположили, что тяжелое состояние вызвано инфекционным заболеванием, потому что у мальчика началась рвота водой, а перед этим он периодически терял сознание. В результате сестра сама доставила его в инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы №2, так как не знала, сколько времени придется дожидаться автомобиля скорой помощи для транспортировки пациента.

«Ребенок умирал на глазах, всю ночь ему капали только физраствор, медицинская помощь не была оказана», — утверждает девушка.

На следующий день около 6:00 бригада скорой забрала мальчика обратно в Краевую клиническую больницу №1, где его поместили в реанимацию — вскоре он умер. Сестра ребенка утверждает, что медики обещали сделать ему переливание крови, однако этого не произошло — к 9:00 его подключили к искусственной вентиляции легких, а около 12:00 наступила смерть.

Прокуратура и минздрав Приморского края организовали проверки, передает VL.RU.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Подмосковья 52-летний пациент умер после установки внутривенного катетера — при детальном осмотре выяснилось, что через катетер в кровь пациента попал кислород. Он лечился от онкологического заболевания и находился в палате один, санитар обнаружил его во время вечернего обхода. Известно, что в день происшествия посторонние к нему не заходили.