В больнице Подмосковья пациент умер после установки катетера

В одной из больниц Подмосковья 52-летний пациент умер после установки внутривенного катетера. Об инциденте сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Россиянин проходил в больнице лечение из-за онкологического заболевания и лежал один в палате. Во время вечернего обхода санитар обнаружил мужчину без признаков жизни. Медики пытались реанимировать пациента, но было уже поздно.

На теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, при детальном осмотре было установлено, что через катетер, вставленный в вену, в кровь пациента попал кислород. По словам собеседника издания, в день происшествия к пациенту в палату посторонние не заходили.

Ранее в Абхазии пациент коронавирусного госпиталя умер после скачка электроэнергии в реанимации. В результате происшествия были обесточены две палаты, нарушена работа аппаратов искусственной вентиляции легких. Из-за произошедшего еще трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.