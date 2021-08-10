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Пожилого россиянина с COVID-19 довели до истощения и пролежней в больнице

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

После лечения от COVID-19 в городской клинической больнице Новосибирска выписали 78-летнего россиянина. По словам его зятя, за пенсионером никто не ухаживал — он был сильно истощен, а на теле образовались глубокие пролежни «до кости». Кроме того, ехать за ним пришлось в соседний город Обь, сообщает «НДН.инфо».

Вместе с тем сотрудники Обской ЦГБ сказали, что в таком виде пожилой пациент к ним и поступил, «а транспортировать мужчину после "реабилитации" можно только лежа», отметили врачи. В результате зять пенсионера потратил 2,6 тысячи рублей на перевозку в реанимобиле.

«Почему его довели до такого состояния? Мы же звонили каждый день в 11-ю больницу, где нас уверяли, что все хорошо. Почему на долечивание и реабилитацию отдали не нам, его родным, а увезли в другую больницу и нас не уведомили?» — задался вопросом мужчина.

В день выписки к пациенту пришел врач и сказал, что в таком состоянии нельзя было выписывать пациента, так как он «не готов к жизни». Зять пенсионера поделился, что обращаться в прокуратуру Оби «бесполезно». Он добавил, что хочет написать жалобу в областное управление ведомства.

Ранее в Смоленске суд оштрафовал на 150 тысяч рублей областную клиническую больницу после смерти пациента с COVID-19 — его неверно лечили от коронавирусной инфекции, в результате чего он скончался. Представители больницы заявляли, что пациент умер, потому что у него были хронические заболевания, но суд счел эти доводы несостоятельными.

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