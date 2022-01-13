Россия заявила о разочаровании в Западе

Москву разочаровала реакция Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам прошедшего 13 января заседания ОБСЕ. Его цитирует РИА Новости.

«Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий», — заявил Лукашевич.

Он отметил, что вместо конструктивного обсуждения представители западных стран спорили с закрепленным в документах ОБСЕ принципом неделимости безопасности. По словам Лукашевича, во время переговоров его партнеры выразили позицию, согласно которой «никто не может повлиять на выбор системы безопасности того или иного государства».

