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Россия заявила о разочаровании в Западе

Постпред России при ОБСЕ: мы не услышали адекватного ответа на предложения по безопасности

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Москву разочаровала реакция Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам прошедшего 13 января заседания ОБСЕ. Его цитирует РИА Новости.

«Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий», — заявил Лукашевич.

Он отметил, что вместо конструктивного обсуждения представители западных стран спорили с закрепленным в документах ОБСЕ принципом неделимости безопасности. По словам Лукашевича, во время переговоров его партнеры выразили позицию, согласно которой «никто не может повлиять на выбор системы безопасности того или иного государства».

Николай Чигасов
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