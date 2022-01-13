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Россия обвинила США и НАТО в деградации ОБСЕ

Постпред России Лукашевич назвал действия США и НАТО причиной деградации ОБСЕ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На сегодняшний день в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдаются признаки системной деградации. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

Слова Лукашевича прозвучали на первом в этом году заседании постоянного совета ОБСЕ. В таком положении дел российский дипломат обвинил Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. По его словам, своей политикой по сдерживанию России США и НАТО привели к «удручающему состоянию дел на пространстве ОБСЕ».

12 января на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление бывших советских прибалтийских республик в НАТО стало причиной усиления напряженности в Европе. По его словам, вступление стран Балтии в альянс превратило самый спокойный в военном отношении регион в арену военного соперничества.

Кроме того, Грушко заявил, что Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не удастся сделать это политическими. По его словам, у России есть набор военно-технических мер, законных, которые Москва готова применить, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

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Николай Чигасов
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