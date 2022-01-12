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В МИД назвали причину усиления напряженности в Европе

Замглавы МИД Грушко: вступление стран Балтии в НАТО усилило напряженность в Европе
Александр Глушко

Александр Глушко. Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление бывших советских прибалтийских республик в НАТО стало причиной усиления напряженности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

По его словам, вступление стран Балтии в Североатлантический альянс превратило самый спокойный в военном отношении регион в арену военного соперничества. Он также подчеркнул, что до этого «не было никаких угроз безопасности этим государствам».

Дипломат отметил, что расширение НАТО не способствует решению проблем в области безопасности, а лишь переносит разделительные линии в ту сторону, куда происходит расширение. Глушко пояснил, что это также вынуждает Россию реагировать с использованием всего арсенала имеющихся законных средств.

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов.

Ксения Назарова
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