В МИД назвали причину усиления напряженности в Европе

Вступление бывших советских прибалтийских республик в НАТО стало причиной усиления напряженности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

По его словам, вступление стран Балтии в Североатлантический альянс превратило самый спокойный в военном отношении регион в арену военного соперничества. Он также подчеркнул, что до этого «не было никаких угроз безопасности этим государствам».

Дипломат отметил, что расширение НАТО не способствует решению проблем в области безопасности, а лишь переносит разделительные линии в ту сторону, куда происходит расширение. Глушко пояснил, что это также вынуждает Россию реагировать с использованием всего арсенала имеющихся законных средств.

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов.