МИД России предупредил об ответе военными средствами при провале дипломатии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не удастся сделать это политическими. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ-НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, у России есть набор военно-технических мер, законных, которые Москва готова применить, если будет ощущать реальную угрозу безопасности. Дипломат отметил, что именно такую угрозу ощущает Россия, когда ее территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. «Конечно, мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул он.

Замглавы МИД также указал на то, что в ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений.

На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще Александр Грушко Замглавы МИД России

Грушко отметил, что сотрудничество между Москвой и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов полностью приостановлено. Замглавы МИД объяснил, что отсутствие сотрудничества с российской стороной вписывается в курс НАТО на сдерживание Москвы.

Помимо этого, Грушко назвал условие для сотрудничества стран НАТО с Россией. Если страны НАТО хотят сотрудничать с Россией, они должны принять роль Российской Федерации как страны которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве, рассказал он.

Налаживание контактов

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Переговоры длились больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Это заседание Совета стало первым за последние два с половиной года. В ходе диалога стороны планировали обсудить вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений и другие вопросы, в рамках обнародованных 17 декабря Россией проектов соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В Москве рассчитывают услышать на данные предложения однозначный ответ со стороны НАТО, заявил замглавы МИД России.

Двусмысленные сигналы

На фоне переговоров с Россией по безопасности в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Согласно инициативе, предполагается введение санкций в отношении операций с российским госдолгом, банковского сектора и газопровода «Северный поток-2», а также руководства России, в том числе президента страны Владимира Путина.

При этом в Госдепе заявили, что хотели бы оставить новые санкции против России остались гипотетическими. «Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию», — пояснил официальный представитель ведомства Нед Прайс. Вашингтон выразил надежду, что Москва «выберет вовлеченность в дипломатический процесс», добавил представитель ведомства.

Кроме того, американская сторона и ее союзники отдают предпочтение дипломатии и диалогу. «Мы ожидаем, что российские делегации на диалоге о стратегической стабильности, в Совете НАТО-Россия и завтра в ОБСЕ доложат президенту [России Владимиру] Путину, который, как мы надеемся, выберет мир и безопасность», — заключил Прайс.

В России в свою очередь на угрозу ввести санкции против Владимира Путина пригрозили полным разрывом отношений. По словам сенатора Алексея Пушкова, ограничительные меры против российского руководства приведут к «крайне деструктивным» последствиям. Если подобный закон в США будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани серьезного обострения между США и Россией и, возможно, даже разрыва отношений, почеркнул член Совфеда.

