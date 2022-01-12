В МИД понадеялись на однозначный ответ НАТО по предложениям России

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва рассчитывает на однозначный ответ со стороны НАТО по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом он заявил по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН), передает РИА Новости.

По его словам, в России надеются, что страны альянса либо представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения выдвинутых Москвой предложений, либо объяснят, почему они неприемлемы. Дипломат также подчеркнул, что российские предложения были представлены в письменном виде, и они абсолютно понятны.

При этом Грушко рассказал, что, учитывая остроту ситуации в сфере безопасности, которая сложилась сегодня, заседание Совета РФ-НАТО абсолютно востребовано. Он также добавил, что прошедшая беседа во многом дала понять сторонам, кто где стоит и с каким вызовом им приходится иметь дело.

Ранее замглавы МИД заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений. Он назвал это требование прямо предусмотренным Минскими соглашениями.

