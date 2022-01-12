Госдеп пожелал оставить новые санкции против России гипотетическими

Госдеп США желает, чтобы оставить новые санкции против России остались гипотетическими. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию», — пояснил Прайс. Вашингтон выразил надежду, что Москва «выберет вовлеченность в дипломатический процесс», добавил он.

Кроме того, американская сторона и ее союзники отдают предпочтение дипломатии и диалогу. «Мы ожидаем, что российские делегации на диалоге о стратегической стабильности, в Совете НАТО-Россия и завтра в ОБСЕ доложат президенту [России Владимиру] Путину, который, как мы надеемся, выберет мир и безопасность», — заключил Прайс.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В документе предлагается запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.