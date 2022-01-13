В Совфеде пригрозили полным разрывом отношений с США из-за санкции против Путина

Сенатор Алексей Пушков заявил, что введение персональных санкций против президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США. Об этом он рассказал в интервью «Газета.Ru».

По его словам, ограничительные меры против российского руководства приведут к «крайне деструктивным» последствиям. Если подобный закон в США будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани серьезного обострения между США и Россией и, возможно, даже разрыва отношений, почеркнул член Совфеда.

При этом Пушков объяснил, что угроза новых санкций — это инструмент, который призван обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Он также добавил, что подобные действия Вашингтона могут подтолкнуть Украину к началу агрессивных действий в Донбассе.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

