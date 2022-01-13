Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде пригрозили полным разрывом отношений с США из-за санкции против Путина

Сенатор Пушков: введение санкций против Путина может привести к полному разрыву с США

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что введение персональных санкций против президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США. Об этом он рассказал в интервью «Газета.Ru».

По его словам, ограничительные меры против российского руководства приведут к «крайне деструктивным» последствиям. Если подобный закон в США будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани серьезного обострения между США и Россией и, возможно, даже разрыва отношений, почеркнул член Совфеда.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

При этом Пушков объяснил, что угроза новых санкций — это инструмент, который призван обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Он также добавил, что подобные действия Вашингтона могут подтолкнуть Украину к началу агрессивных действий в Донбассе.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогозин попросил нового казахстанского министра не появляться на Байконуре
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
Стало известно о планах главы МИД Великобритании посетить Москву
Россиянин подал в суд на «Муз-ТВ» из-за «свадьбы» Киркорова и Давы
В Киеве допустили ввод объединенных сил России и ЕС на Украину
Жители юга Москвы массово пожаловались на отключение отопления
Турция разрешила армянской авиакомпании летать в Стамбул
Палестинцы поймали подосланного «Моссадом» дельфина-шпиона с ружьем
В Совфеде пригрозили полным разрывом отношений с США из-за санкции против Путина
Депутат назвал возможный срок принятия законопроекта о COVID-сертификатах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter