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В МИД назвали условие для сотрудничества стран НАТО с Россией

В МИД посоветовали принять роль России как гаранта мира на евроатлантическом пространстве

Кадр: РБК / Youtube

Если страны НАТО хотят сотрудничать с Россией, они должны принять роль Российской Федерации как страны которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве. Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе брифинга по итогам заседания Совета Россия-НАТО назвал условие для сотрудничества государств-членов альянса с Россией, трансляция доступна на Youtube-канале РБК.

По словам дипломата, вся история Североатлантического альянса за исключением эпизода применения Статьи 5 после терактов 11 сентября — это история войн и интервенций, которые оставили после себя «разоренные, разрушенные государства, миллионы беженцев».

Как утверждает Грушко, Россия в своей истории лишь останавливала войны. «Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах — это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир», — заключил замминистра.

Ранее Грушко заявил, что в ходе переговоров СРН Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. «На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», — рассказал дипломат.

Виктория Кондратьева
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