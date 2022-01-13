Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Температура Мирового океана достигла рекордных значений

Ученые зафиксировали рекордное поглощение антропогенного тепла Мировым океаном в 2021 году

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Международная группа климатологов зафиксировала рекордное повышение температуры океана в 2021 году из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmosheric Science.

Ученые проанализировали изменения в теплосодержании Мирового океана в течение 2021 года. Оказалось, что температура морской воды достигла рекордных значений за всю историю наблюдений. По оценкам, океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше, чем в 2020 году, который удерживал прошлый рекорд.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля

Сильнее всего нагрелись Южный и Атлантический океаны, что объясняется увеличением концентрации антропогенных парниковых газов и климатическими моделями переноса тепла. В Индийском океане, Тропической Атлантике, Северной Атлантике, Северо-Западной части Тихого океана, Северной части Тихого океана, Южном океане и Средиземном море наблюдается сильное потепление, но с отчетливой межгодовой и десятилетней изменчивостью. Эта изменчивость связана с Эль-Ниньо — межгодовым природным циклом, выражающимся в колебаниях температуры поверхностных слоев экваториальной части океана и влияющим на мировой климат.

Более теплые океанские воды способствует усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, что увеличивает риск сильных наводнений. Нагретая океанская вода расширяется и разрушает обширные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, которые в совокупности теряют около одного триллиона тонн льда в год. В целом, тенденция к нагреву океана настолько выражена, что можно выявить следы человеческого влияния всего за четыре года наблюдений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
В сети появилось фото Обамы в Перми с водкой
В Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку
Критик российских фигуристок раскрыл отношение судей к дочери Тутберидзе
Температура Мирового океана достигла рекордных значений
В российском городе ввели режим ЧС
Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
Россиянам назвали определяющий размер пенсии фактор
В аэропорту Алма-Аты приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет
В Подмосковье такси с мертвым водителем врезалось в иномарку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter