Врач назвал вызывающую «запредельную нагрузку» на больницы особенность омикрона

Носитель омикрон-штамма коронавируса может единовременно заразить около ста человек. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней. До этого самым заразным заболеванием была корь, однако новая мутация коронавируса превзошла ее, отметил врач.

Для того, чтобы заразить другого человека, достаточно обычного разговора или даже зевания. «Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу», — заявил Болибок. Специалист предупредил, что из-за этого возможна «запредельная нагрузка на здравоохранение», в связи с чем не всем заболевшим смогут оказать помощь.

Ранее Болибок заявил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Он заявил, что те, кто привился в конце ноября — начале декабря, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.