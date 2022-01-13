Еще в одном регионе России выявили случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили еще в одном регионе России — в Ставропольском крае. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, все пациенты находятся под контролем врачей, их состояние на сегодняшний день не вызывает опасений.

«Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно», — напомнил глава региона и подчеркнул, что побороть пандемию COVID-19 поможет достижение коллективного иммунитета. Согласно его данным, полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч жителей Ставрополья.

11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России за новогодние праздники число случаев заражения омикроном возросло втрое. Лидерами по завозным случаям нового штамма инфекции стали Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Турция. Случаи заражения омикроном выявлены в 13 регионах России.