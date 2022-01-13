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Названо условие принятия угрожающего резким подорожанием ОСАГО закона

Депутат Колесник: нужно провести соцопрос о подорожании ОСАГО вдвое

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Прежде чем принимать законопроект, который может привести к резкому подорожанию полиса ОСАГО, необходимо провести соцопрос, чтобы оценить платежеспособность населения, считает член комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. Об этом условии он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что жизнь людей дороже. Как ее оценить? Но надо посмотреть платежеспособность населения, посчитать и посоветоваться с депутатским корпусом, с избирателями, с автомобильными сообществами. Понятно, что люди хотят платить поменьше, но когда случается происшествие, не дай бог, с какими-то тяжелыми повреждениями, то сразу, как раз, вопрос страховки возникает», — рассказал Колесник.

Ранее стало известно из прогноза Центрального банка, что в случае принятия законопроекта Минфина стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Ведомство предложило в четыре раза увеличить лимит выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО — с 500 тысяч до двух миллионов рублей, а также отменить учет износа деталей транспортного средства.

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Екатерина Смирная
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