Названо условие принятия угрожающего резким подорожанием ОСАГО закона

Прежде чем принимать законопроект, который может привести к резкому подорожанию полиса ОСАГО, необходимо провести соцопрос, чтобы оценить платежеспособность населения, считает член комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. Об этом условии он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что жизнь людей дороже. Как ее оценить? Но надо посмотреть платежеспособность населения, посчитать и посоветоваться с депутатским корпусом, с избирателями, с автомобильными сообществами. Понятно, что люди хотят платить поменьше, но когда случается происшествие, не дай бог, с какими-то тяжелыми повреждениями, то сразу, как раз, вопрос страховки возникает», — рассказал Колесник.

Ранее стало известно из прогноза Центрального банка, что в случае принятия законопроекта Минфина стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Ведомство предложило в четыре раза увеличить лимит выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО — с 500 тысяч до двух миллионов рублей, а также отменить учет износа деталей транспортного средства.

