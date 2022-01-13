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Россиян предупредили о подорожании ОСАГО почти в полтора раза

ЦБ: ОСАГО может подорожать на 48%

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Разработанный Минфином законопроект может привести к подорожанию тарифа по ОСАГО почти в полтора раза (на 2567 рублей или на 48 процентов), пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Повышение лимита выплат в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 0,5 до 2 миллионов рублей обернется увеличением тарифа на 21 процент (1123 рубля), а отмена учета износа деталей — на 27 процентов (около 1444 рублей).

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Центробанк предложил вводить изменения поэтапно, чтобы не допустить резкого подорожания ОСАГО. Сперва Банк России считает нужным поднять лимит выплат по жизни и здоровью, а через год — отменить учет износа деталей. Эксперты предупреждают, что полис может подорожать на 60-80 процентов.

Ранее вступило в силу указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. Кроме того, верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСАГО выросла на 10 процентов, до 5980 рублей. От этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф.

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Платон Щукин
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