Россиянка после ссоры зарезала мать сожителя

В Москве россиянка после ссоры убила мать своего сожителя. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тело погибшей пенсионерки обнаружили 12 января в одной из квартир столицы. На теле жертвы преступления было множество ножевых ранений, кроме того имелись травмы на груди и голове. Сыщики выяснили, что пожилая женщина проживала вместе с сыном и его сожительницей, которая после ссоры с пенсионеркой убила ее. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

11 января сообщалось сообщалось, что в Мурине Ленинградской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, спасли 35-летнюю женщину, которая была жестоко избита супругом; ее муж скончался после прибытия силовиков.