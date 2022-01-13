Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка после ссоры зарезала мать сожителя

В Москве задержана подозреваемая в убийстве пенсионерки россиянка

В Москве россиянка после ссоры убила мать своего сожителя. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тело погибшей пенсионерки обнаружили 12 января в одной из квартир столицы. На теле жертвы преступления было множество ножевых ранений, кроме того имелись травмы на груди и голове. Сыщики выяснили, что пожилая женщина проживала вместе с сыном и его сожительницей, которая после ссоры с пенсионеркой убила ее. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

11 января сообщалось сообщалось, что в Мурине Ленинградской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, спасли 35-летнюю женщину, которая была жестоко избита супругом; ее муж скончался после прибытия силовиков.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин заявил о необходимости вернуть полиции контроль за оружием россиян
Выглядящая на 20 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила фанатов
Синоптик спрогнозировал москвичам оттепель
Россиянка после ссоры зарезала мать сожителя
В России предложили полностью запретить вейпы
Названо главное последствие ввода миротворцев для русских Казахстана
Бастрыкин прокомментировал проблему растущей преступности трудовых мигрантов
Блогер показал жизнь с шизофренией и удивил зрителей
Жеребьевку Australian Open отложили из-за Джоковича
Полетевший в Турцию россиянин возмутился поведению соотечественников в аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter