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Обнаружена сильно деформированная планета с массой Юпитера

Астрономы Парижской обсерватории открыли деформированный газовый гигант WASP-103b

Изображение: European Space Agency

Астрономы Парижской обсерватории обнаружили сильно вытянутую планету WASP-103b, расположенную в созвездии Геркулеса. Экзопланета, возможно, была деформирована сильными приливными силами, возникшими между ней и родительской звездой WASP-103, которая на 200 градусов горячее и в 1,7 раза больше Солнца. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

WASP-103b, являющаяся газовыми гигантом, в два раза больше Юпитера и в 1,5 раза массивнее. Планета совершает оборот вокруг родительской звезды менее чем за сутки. Исследователи провели наблюдения с помощью космического телескопа Cheops и проанализировали данные, полученные ранее с помощью телескопов Hubble и Spitzer. Cheops зафиксировал транзитные сигналы, которые выражаются в падении яркости звезды при прохождении планеты на ее фоне. По кривой блеска можно определить форму и размеры экзопланеты.

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Высокое разрешение телескопа Spitzer позволило различить особенность в транзитном сигнале, который соответствует вытянутой форме планеты. По полученным данным ученые определили число Лява, которое показывает распределение массы планеты. Этот показатель соответствует числу Лява для Юпитера, что указывает на схожесть внутренних структур, однако при этом WASP-103b имеет вдвое больший радиус. Необычная форма планеты может быть подтверждена в ходе будущих наблюдений, которые позволят уточнить число Лява.

Сильные приливные взаимодействия между планетой и звездой приводят к сокращению орбитального периода планеты и в конечном итоге к ее поглощению. Однако измерения показывают, что орбитальный период, наоборот, увеличивается, и WASP-103b удаляется от звезды.

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Александр Еникеев
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