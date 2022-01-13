Чубайс оценил будущее российского газа

Запасы нефти и газа в России в будущем можно будет использовать даже после трансформации мировой энергетики, и для этого необходимо развивать нефте- и газохимию, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Соответствующую оценку он дал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если взять нефть и посмотреть простую пропорцию — значительная часть сжигается, в виде бензина, керосина и так далее, а часть преобразуется в химические продукты. Я поинтересовался пропорцией. Она примерно такова: 85 процентов — сжигается после нефтепереработки, а 15 используется в нефтехимии. С газом еще жестче пропорция — 95 процентов сжигается, 5 — преобразуется. Первое стратегическое направление — конечно же, начало изменения этой пропорции. Наши ресурсы нефтяные и газовые можно использовать, чтобы перераспределить этот объем. Это сейчас начали делать», — сказал Чубайс.

Он подчеркнул, что инвестиции в этом направлении должны стать больше. «Это даст возможность наше природное преимущество в виде запасов газа использовать и тогда, когда сжигать будет сложно или совсем нельзя. В этом смысле суть стратегии здесь, в нефтегазе, — радикальный пересмотр и ускорение темпов развития нефтегазохимии», — пояснил спецпредставитель президента.

Использование ресурсов в энергетических целях в будущем не перспективно на фоне энергоперехода, независимо от того, сколько запасов нефти и газа будет доступно. «Каменный век тоже закончился не потому, что камень закончился. Нефть не закончится, газ не закончится, а энергопереход состоится», — подчеркнул он.

Действующую энергетическую стратегию России Чубайс назвал ошибочной. «Я об этом уже устал говорить, но, слава богу, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии не до 2035-го, а до 2050 года. И там, конечно, мы увидим новые целевые ориентиры», — сказал он.