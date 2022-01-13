Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Чубайс оценил будущее российского газа

Спецпредставитель президента РФ Чубайс: России необходимо развивать нефтехимию и газохимию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запасы нефти и газа в России в будущем можно будет использовать даже после трансформации мировой энергетики, и для этого необходимо развивать нефте- и газохимию, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Соответствующую оценку он дал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если взять нефть и посмотреть простую пропорцию — значительная часть сжигается, в виде бензина, керосина и так далее, а часть преобразуется в химические продукты. Я поинтересовался пропорцией. Она примерно такова: 85 процентов — сжигается после нефтепереработки, а 15 используется в нефтехимии. С газом еще жестче пропорция — 95 процентов сжигается, 5 — преобразуется. Первое стратегическое направление — конечно же, начало изменения этой пропорции. Наши ресурсы нефтяные и газовые можно использовать, чтобы перераспределить этот объем. Это сейчас начали делать», — сказал Чубайс.

Материалы по теме:
Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Новое величие.Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
17 июня
Позеленели до жадности. Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
Позеленели до жадности.Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
29 декабря

Он подчеркнул, что инвестиции в этом направлении должны стать больше. «Это даст возможность наше природное преимущество в виде запасов газа использовать и тогда, когда сжигать будет сложно или совсем нельзя. В этом смысле суть стратегии здесь, в нефтегазе, — радикальный пересмотр и ускорение темпов развития нефтегазохимии», — пояснил спецпредставитель президента.

Использование ресурсов в энергетических целях в будущем не перспективно на фоне энергоперехода, независимо от того, сколько запасов нефти и газа будет доступно. «Каменный век тоже закончился не потому, что камень закончился. Нефть не закончится, газ не закончится, а энергопереход состоится», — подчеркнул он.

Действующую энергетическую стратегию России Чубайс назвал ошибочной. «Я об этом уже устал говорить, но, слава богу, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии не до 2035-го, а до 2050 года. И там, конечно, мы увидим новые целевые ориентиры», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Тренер клуба МХЛ пнул хоккеиста во время матча
Вооруженный рецидивист удерживал россиянку и ее сына в заложниках
Пьяный россиянин разбил нос в маршрутке ехавшему в школу ребенку
Нарколог раскрыл способ восстановить печень после праздников
У «Роскосмоса» украли миллионы при отправке американских астронавтов на МКС
Россиянам рассказали об отсутствии необходимости в выплатах из-за омикрон-штамма
Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане
В России захотели построить новые десантные корабли
Умерла солистка группы The Dixie Cups
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter