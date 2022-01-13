Замглавы думы российского города послал россиянина на «х..»

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев попросил своего заместителя Евгения Лебедева, который в комментарии послал россиянина на «х..», не разговаривать с гражданами матом. Об этом сообщает «Подъем». Какое именно слово на букву «х» имел в виду Лебедев, неизвестно.

«Вы мэру напомните, умник. Я регулярно это делаю в существенных объемах. И чищу тоже. Если не по глазам, то идите на "х..", ой, на страницу мою и изучайте, пока спать не захотите. Дополнительно сообщаю для орущих и страждущих, что помогать чистить снег это право депутата, а не обязанность. ПРААА-ВООО. Выбрали мэра — наблюдайте. Как поняли меня, дядя??? Изливайте. Ожидаю,», — написал заместитель главы думы Новосибирска в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Елена Гавровская, которая задала вопрос про уборку снега у поликлиники, рассказала, что рассчитывала на «адекватный диалог». Она отметила, что не стремится наказать Лебедева, а также выразила надежду, что руководство сможет решить проблему.

«Я не считаю Евгения Лебедева худшим из депутатов Горсовета и не стремлюсь его всенепременно наказать. Мне гораздо больше хотелось бы, чтобы ситуация с уборкой снега и проблемой перемещения маломобильных граждан привлекла как можно больше внимания», — отметила женщина.

Начальник Лебедева Асанцев подчеркнул, что считает недопустимыми любого рода проявления оскорбления. Лебедев, с свою очередь, извиняться перед россиянкой не стал.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом во время прямой линии с жителями региона. Говоря о транспортной доступности острова Сарпинский, губернатор дал понять, что для него с мэром Волгограда это не проблема. «***, понятно, как ее решать», — сказал он.