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Бастрыкин прокомментировал проблему растущей преступности трудовых мигрантов

Бастрыкин: для борьбы с растущей преступностью среди трудовых мигрантов нужен новый подход
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин прокомментировал проблему растущей преступности среди трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, данная проблема требует нового подхода к ее решению. Глава СК отметил, что в основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом подобной вербовки. Так, он напомнил о случае с выходцем из Центральной Азии, который в марте прошлого года был задержан за подготовку взрыва в ТЦ в Майкопе. У него были найдены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее созданию, символика «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), а также поддельные документы на взъезд в страну, рассказал Бастрыкин.

В интервью глава СК также заявил о необходимости вернуть контроль за оборотом оружия и патронов Министерству внутренних дел (МВД). «В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал он. Как объяснил Бастрыкин, с такой инициативой СК выступает в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях. На данный момент идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

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Марина Совина
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